Индийско-российские отношения в новом стратегическом контексте. Конференция с таким названием прошла в Москве на дискуссионной площадке клуба Валдай. Это новый двусторонний экспертный формат, в рамках которого обсуждаются пути развития торгового и экономического развития.

"Индийско-российские отношения в новом стратегическом контексте". Конференция с таким названием прошла в Москве на дискуссионной площадке клуба "Валдай". Это новый двусторонний экспертный формат, в рамках которого обсуждаются пути развития торгового и экономического развития.Участники клуба называют Восток стержневой темой этого года и отмечают, что Москва и Дели в последнее время выступают с близкими позициями в ведущих международных организациях, активно взаимодействуют в рамках БРИКС и ШОС.