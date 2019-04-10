Каждый желающий с 11 по 19 апреля может присоединиться к Большой неделе донора в спортивном корпусе РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Акция пройдет в рамках донорского марафона практик Достучаться до сердец.

Каждый желающий с 11 по 19 апреля может присоединиться к Большой неделе донора в спортивном корпусе РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Акция пройдет в рамках донорского марафона практик "Достучаться до сердец".Кроме сдачи цельной крови желающие смогут пройти HLA-типирование. Эта процедура даст возможность вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга без дополнительного прокола в вене.Также на протяжении акции будет работать консультативный центр. Он ответит на интересующие вопросы о донорстве крови, HLA-типировании и донорстве стволовых клеток крови.Организаторы отмечают, что регистрация будет компьютерной. Например, если вы сдавали кровь ранее, об этом нужно сказать регистратору и тогда весь процесс займет не более 3-5 минут.В России каждые 20 минут один человек узнает о том, что у него рак крови. Для многих станет спасением трансплантация костного мозга от донора. Далеко не всегда им может стать близкий родственник. Именно для поиска и создавался регистр потенциальных доноров. Шанс встретить генетического близнеца – 1 на 10 тысяч. Чем больше людей вступят в регистр, тем выше вероятность спасти пациента.Все участники акции получат памятные сувениры и подарки от Национального фонда развития здравоохранения. Большая неделя донора будет работать ежедневно в указанные дни с 9:30 до 13:00 (в выходные дни прием доноров не осуществляется).