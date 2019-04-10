Более 11 тысяч комплектов индивидуальных рационов питания на общую сумму свыше семь миллионов рублей недостичались в ходе проверки в одной из воинских частей Самарского гарнизона.

Более 11 тысяч комплектов индивидуальных рационов питания на общую сумму свыше семь миллионов рублей недостичались в ходе проверки в одной из воинских частей Самарского гарнизона. Как сообщает ГТРК "Самара", проверку инициировала военная прокуратура. Материалы были направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.В ходе проверки установлено, что на протяжении двух лет начальник продовольственной и вещевой службы воинской части приказывал подчиненным изымать часть пайков с продовольственного склада. Затем их продавали на стороне, а деньги офицер забирал себе, — информирует сайт Генеральной прокуратуры РФ.По результатам проверки военной прокуратурой заведено уголовное дело по статье "(злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".