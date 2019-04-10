Кроме того, столы планируют поставить и во дворах

Кроме того, столы планируют поставить и во дворахВ школах Владимира хотят установить столы для настольного тенниса. Эту идею озвучил сити-менеджер Андрей Шохин на встрече с владимирской спортсменкой Светланой Крекиной, которая выиграла 2 золотых медали на чемпионате России по настольному теннису.Несколько столов для игры в настольный теннис уже есть в школе №39. В администрации города надеются, что и в других школах смогут перенять полезный опыт, поставив подобное спортивное оборудование. Привлечь к игре хотят и родителей, устроив соревнования на самую спортивную семью.Кроме того, столы для настольного тенниса планируют поставить и во дворах. Однако сроки установки столов пока не называют – сначала надо найти средства в бюджете.