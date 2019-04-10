У берегов Японии в районе предполагаемого места падения истребителя-бомбардировщика F-35A Сил самообороны страны, пропавшего накануне с экранов радаров, найдены обломки исчезнувшего самолета. Пилот не обнаружен.

У берегов Японии в районе предполагаемого места падения истребителя-бомбардировщика F-35A Сил самообороны страны, пропавшего накануне с экранов радаров, найдены обломки исчезнувшего самолета. Пилот не обнаружен.Как сообщалось, связь с боевым самолетом была потеряна в тот момент, когда он находился над акваторией Тихого океана примерно в 135 километрах от побережья префектуры Аомори. После инцидента министр обороны Японии распорядился временно приостановить полеты F-35A, передает ТАСС.В настоящее время Силы самообороны Японии располагают 13 истребителями-бомбардировщиками пятого поколения F-35A. Все они базируются на севере острова Хонсю.F-35A построен с применением технологий малой радиолокационной заметности. Этот многоцелевой самолет способен нести на борту до восьми тонн вооружений, его максимальная скорость полета достигает 2 тысяч километров в час. За один F-35A американская корпорация Lockheed Martin просит около 94 миллионов долларов