Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС.

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.Авария случилась 1 апреля у входа в воронежский филиал Ивановской пожарно-спасательной академии МЧС, расположенный на Краснознаменной улице. Судя по появившейся ранее записи, владелец черного кроссовера планировал проучить перебегавшего дорогу курсанта, но перепутал его с 21-летним Давидом — тот тоже был в форме.У пострадавшего молодого человека врачи диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы головы, грудного отдела и левого локтевого сустава, а также гематому левой голени. Вячеслав Дмитренко, которому и принадлежит дорогостоящий автомобиль, скрылся с места.Следователи трактовали произошедшее как покушение на убийство, но задержали злоумышленника только после появления видеозаписи ДТП."Воронежец уверенно опознан очевидцем как лицо, совершившее наезд на потерпевшего. На допросе подозреваемый воспользовался правом не свидетельствовать против самого себя", — уточнили в СКР.