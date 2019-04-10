В Хабаровске будут судить последнего из участников громкого дела о нападении на инкассаторов, совершенного 13 лет назад. Мужчину этапировали из Украины. Это последний член преступной группировки, который скрывался от правосудия.

В Хабаровске будут судить последнего из участников громкого дела о нападении на инкассаторов, совершенного 13 лет назад. Мужчину этапировали из Украины. Это последний член преступной группировки, который скрывался от правосудия. Обвиняемый своей вины не признал и отказался помогать следствию.Напомним, 14 июля 2006 года ОПГ из четырех человек совершила преступление, которое горожане помнят как одно из самых дерзких. "Все случилось за секунды. Два вооруженных молодых человека ворвались в отделение банка в тот момент, когда инкассаторы забирали выручку в размере 14 млн рублей. Участники банды совершили более 13 выстрелов из пистолета Стечкина, после чего забрали сумку с деньгами и сбежали через черный ход", — рассказала корреспондент ГТРК "Дальневосточная" Татьяна Шевчук.Нападение произошло около полудня, и его свидетелями стали несколько десятков человек. Обвиняемые к налету подготовились тщательно. Все было очень хорошо спланировано. Они знали точное время приезда инкассаторов. И были уверены в успехе настолько, что даже не стали скрывать свои лица.Ирина Можарова тогда работала в этом здании. Говорит, что тот день не может забыть до сих пор. Она спустилась в отделение банка буквально через пару минут после нападения. "Увидела, что лежит мужчина в темной одежде. Стало страшного, хотя людей было очень много. Более жуткого события у нас еще не было", — говорит очевидец Ирина Можарова.Одного из инкассаторов убили. Второй был серьезно ранен. Сразу после того, как его выписали из больницы, он переехал на новое место жительства.На след первого преступника вышли уже через четыре месяца. Им оказался главарь банды и один из стрелявших. Он оказал сопротивление при задержании, и был застрелен сотрудниками ОМОНа. Второго стрелявшего нашли через 3 года, когда он совершил еще один разбой в Новосибирске. Преступник получил 15 лет тюрьмы. Третьего члена банды — водителя — поймали в Ростове-на-Дону. Он получил 5 лет лишения свободы.Последний из подельников, обеспечивший ОПГ пути отхода, скрывался все это время за границей. Его объявили в международный розыск. "В настоящий момент 35-летний мужчина, обвиняемый в развбойном нападении на инкассаторов в составе ОПГ, заключен под стражу", — сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Хабаровскому краю Илья Гудков.В момент совершения преступления ему было 22 года. Теперь обвиняемому предстоит ближайшие 15 лет провести в тюрьме.