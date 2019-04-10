Потерпевшая рассказала,что из ее квартиры пропали денежные средства в размере 400 тысяч рублей....

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы задержали 39-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в краже денежных средств из квартиры пенсионерки.В территориальный отдел полиции обратилась 68-летняя пенсионерка. Она рассказала, что из ее квартиры пропали денежные средства в размере 400 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Зеленограде. Установлено, что злоумышленник был знаком с потерпевшей и иногда проживал в ее квартире. Мужчина воспользовался отсутствием хозяйки и тайно похитил денежные средства, после чего скрылся с места происшествия.По данному факту следственным управлением УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31