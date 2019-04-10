Итальянский специалист Винченцо Монтелла назначен главным тренером футбольного клуба Фиорентина. Ранее он уже тренировал фиолетовых в 2012-2015 годах. 44-летний итальянец сменил на этом посту Стефано Пиоли, отправленного в отставку 9 апреля.

Итальянский специалист Винченцо Монтелла назначен главным тренером футбольного клуба "Фиорентина". Ранее он уже тренировал "фиолетовых" в 2012-2015 годах. 44-летний итальянец сменил на этом посту Стефано Пиоли, отправленного в отставку 9 апреля.Как сообщает официальный сайт клуба, Монтелла подписал двухлетний контракт. Он истекает 30 июня 2021 года. Напомним, что под руководством Монтеллы "Фиорентина" доходила до полуфинала Лиги Европы в сезоне-2014/15.В свое время итальянский специалист тренировал "Рому", "Сампдорию", "Милан" и "Севилью". В текущем чемпионате "Фиорентина" идет на десятом месте, набрав 29 очков в 31 встрече.