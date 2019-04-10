Коммунальщики ежедневно ведут работы по приведению города в порядок

Коммунальщики ежедневно ведут работы по приведению города в порядокВо Владимире проходит месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города. Он продлится до конца апреля.Коммунальщики ежедневно ведут работы по приведению города в порядок после зимнего сезона.МКУ «Благоустройство» отвечает за порядок во всех скверах, парках и общественных пространствах столицы Владимирской области. Каждый день до 115 работников ворошат снег, культивируют земли клумб для подготовки к посадке цветов, убирают мусор, моют тротуарную плитку, опиливают деревья. В парках и скверах уже покрасили скамейки, промыли плафоны фонарей.А в начала мая на клумбах и цветниках города высадят первые цветы. Напомним, в этом году в открытый грунт во Владимире высадят более 370 тысяч цветов и декоративных растений.Жителей и гостей Владимира просят не мусорить и не захламлять город. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.Главными событиями весеннего месячника станут общегородские субботники, которые назначили на 13 и 20 апреля. Мэрия приглашает всех неравнодушных владимирцев принять в них активное участие.