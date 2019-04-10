Всего на эти цели выделили 248 миллионов рублей

Всего на эти цели выделили 248 миллионов рублейГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал постановление о распределении субсидий на коммунальные объекты региона.Так, например, Меленкам выделили 90 миллионов рублей для реализации мероприятия подпрограммы «Чистая вода». На эти средства проведут реконструкцию городского водозабора производительностью 200 кубометров в час.А в рамках подпрограммы «Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» 248 миллионов рублей распределили между:Александров – 4 миллиона 257 тысяч рублей на модернизацию тепловых сетей;Гусь-Хрустальный – 7 миллионов 380 тысяч рублей – на строительство канализационной насосной станции и канализационного коллектора;Камешково – 5 миллионов 799 тысяч рублей – на модернизацию канализационных коллекторов;Ковров – 42 миллиона 397 тысяч рублей – на модернизацию сетей теплоснабжения;Лакинск – 24 миллиона 361 тысяч рублей – на модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения;Суздаль – 34 миллиона 422 тысяч рублей – на реконструкцию водозаборных сооружений;Гороховецкий район – 2 миллиона 512 тысяч рублей – на модернизацию водопроводных сетей;Камешковский район – 2 миллиона 383 тысяч рублей – на модернизацию водопроводных сетей;Ковровский район – 7 миллионов 257 тысяч рублей – на модернизацию объектов водоснабжения;Муром – 30 миллионов 543 тысяч рублей – на модернизацию водопроводных и канализационных сетей;поселок Балакирево Александровского района – 1 миллион 305 тысяч рублей – на модернизацию объектов водоснабжения;Селивановский район – 4 миллиона 259 тысяч рублей – на строительство канализационных сетей в Красной Горбатке и 2 миллиона 669 тысяч рублей – на модернизацию водопроводных сетей в Чертково;Собинский район – 46 миллионов 688 тысяч рублей – на модернизацию сетей теплоснабжения, сетей водоснабжения, сетей водоотведения; Суздальский район – 5 миллионов 298 тысяч рублей – на модернизацию сетей водоснабжения, 2 миллиона 503 тысяч рублей – на модернизацию сетей теплоснабжения и 24 миллиона 293 тысяч рублей – на реконструкцию газовой котельной в Новоалександрово.