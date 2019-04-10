Тела потерпевших были обнаружены оперативниками вечером 8 апреля при проведении оперативных мероприятий.

9 апреля оперативниками УМВД России по городу Владимиру во взаимодействии с коллегами из регионального УМВД по подозрению в совершении убийства трех человек (мужчины и двух женщин) задержан 40-летний житель Владимирской области.Тела потерпевших были обнаружены оперативниками вечером 8 апреля при проведении оперативных мероприятий.По версии следствия, в ночь с 5 на 6 апреля 2019 года подозреваемый находился во Владимире в квартире знакомой. В ходе конфликта, возникшего между участникам компании, подозреваемый нанес смертельные ножевые ранения двум женщинам и мужчине.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий данный гражданин был задержан сотрудниками полиции во взаимодействии с криминалистами СУ СК РФ по Владимирской области.В настоящее время проводится проверка на причастность подозреваемого к совершению других преступлений.Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех лиц).