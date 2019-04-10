Он совершил его в состоянии алкогольного и наркотического опьянения

Он совершил его в состоянии алкогольного и наркотического опьяненияРегиональный СледКом возбудил уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Радужного. Мужчину подозревают в тройном убийстве.В ночь с 5 на 6 апреля подозреваемый был во Владимире в квартире своей знакомой. В состоянии алкогольного и наркотического опьянения мужчина напал с ножом на участников компании – двух женщин и мужчину.После содеянного он пошёл в питейное заведение, где этим же ножом ранил ранее незнакомого мужчину.Вернувшись в квартиру, злоумышленник взял телевизор, иное имущество и документы знакомой и скрылся с места преступления.Вечером 8 апреля правоохранители обнаружили тела потерпевших. На следующий день подозреваемого задержали.