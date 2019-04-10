В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела

В отношении нарушителей возбуждены уголовные делаВечером 29 марта этого года в Коврове госавтоинспекторы остановили автомобиль «ВАЗ» под управлением 30-летнего местного жителя. По внешним признакам водитель был пьян. Освидетельствование подтвердило предположения правоохранителей.В дальнейшем выяснилось, что ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за подобное правонарушение.При аналогичных обстоятельствах в марте экипаж ГИБДД в Суздальском районе остановил автомобиль под управлением 21-летнего местного жителя, который тоже был нетрезв. Поймали его на это не в первый раз.В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела.Кроме того, по обвинению в совершении аналогичного преступления перед судом предстанет 64-летний житель Гороховецкого района.