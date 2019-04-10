Водитель небольшого фургона устроил гонки с московскими полицейскими по встречной полосе Рязанского проспекта, а затем скрылся во дворах. Очевидцы сняли погоню со стрельбой на видео.

Водитель небольшого фургона устроил гонки с московскими полицейскими по встречной полосе Рязанского проспекта, а затем скрылся во дворах. Очевидцы сняли погоню со стрельбой на видео.Автор записи Андрей Колков предположил, что у управлявшего грузовиком мужчины попросту сдали нервы. На кадрах видно, как фургон на высокой скорости движется по "встречке" Рязанского проспекта "в сопровождении" патрульной машины. В какой-то момент нарушитель едва не врезался в автобус — сбросив скорость, он ушел вправо, снес ограничители и перестроился в нужный ему ряд. Полицейским только и оставалось, что следовать за ним.Очевидцы утверждают, что стражи порядка применили против беглеца табельное оружие, но на записи не слышно выстрелов. В конце концов водителя задержали, когда он пытался укрыться в московских дворах. Что спровоцировало мужчину пуститься в бега, остается загадкой.