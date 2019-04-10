Каждый год в России под колесами пьяных водителей гибнут более четырех тысяч человек. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече со студентами Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов.
Каждый год в России под колесами пьяных водителей гибнут более четырех тысяч человек. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече со студентами Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов.
В ходе общения была затронута тема ужесточения наказания для
нетрезвых водителей, по вине которых произошло ДТП с жертвами. В настоящее
время прорабатывается вопрос уголовной ответственности для таких автолюбителей,
отметил Володин. При этом он подчеркнул, что вопрос непростой и по нему идет
активная дискуссия.
Председатель нижней палаты привел страшную статистику -
количество погибших под колесами пьяных водителей. Он отметил, что ежегодно
гибнут более четырех тысяч человек, а около 20 тысяч становятся инвалидами.
"Представьте себе – за пять лет под колесами пьяного
водителя исчезает город", – добавил Володин.
Чтобы остановить это, парламентарии пришли к выводу о
необходимости изменения законодательства, отметил спикер Госдумы.
Ранее Вячеслав Володин выступил с ужесточить
наказание за "пьяную езду". Инициативу в ходе консультаций поддержали
в правительстве и Верховном суде.
По словам спикера, это будет отдельный законопроект.
Предлагается внести поправки в статью 264 Уголовного кодекса "Нарушение
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
Санкции за совершение преступления будут серьезно
пересмотрены в сторону увеличения. За причинение тяжкого вреда здоровью –
лишение свободы на срок от трех до семи лет, в случае гибели человека – от пяти
до 12 лет заключения. Самое серьезное наказание предусматривается за гибель двух
или более лиц – от восьми до 15 лет лишения свободы.