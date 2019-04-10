Каждый год в России под колесами пьяных водителей гибнут более четырех тысяч человек. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече со студентами Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов.

Каждый год в России под колесами пьяных водителей гибнут более четырех тысяч человек. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече со студентами Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов.В ходе общения была затронута тема ужесточения наказания длянетрезвых водителей, по вине которых произошло ДТП с жертвами. В настоящеевремя прорабатывается вопрос уголовной ответственности для таких автолюбителей,отметил Володин. При этом он подчеркнул, что вопрос непростой и по нему идетактивная дискуссия.Председатель нижней палаты привел страшную статистику -количество погибших под колесами пьяных водителей. Он отметил, что ежегодногибнут более четырех тысяч человек, а около 20 тысяч становятся инвалидами."Представьте себе – за пять лет под колесами пьяноговодителя исчезает город", – добавил Володин.Чтобы остановить это, парламентарии пришли к выводу онеобходимости изменения законодательства, отметил спикер Госдумы.Ранее Вячеслав Володин выступил с ужесточитьнаказание за "пьяную езду". Инициативу в ходе консультаций поддержалив правительстве и Верховном суде.По словам спикера, это будет отдельный законопроект.Предлагается внести поправки в статью 264 Уголовного кодекса "Нарушениеправил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".Санкции за совершение преступления будут серьезнопересмотрены в сторону увеличения. За причинение тяжкого вреда здоровью –лишение свободы на срок от трех до семи лет, в случае гибели человека – от пятидо 12 лет заключения. Самое серьезное наказание предусматривается за гибель двухили более лиц – от восьми до 15 лет лишения свободы.