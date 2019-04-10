Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил против идеи увеличения рабочего дня для женщин на селе. По данным СМИ, с инициативой отменить 36-часовую рабочую неделю для селянок выступило Министерство труда.

Спикер Госдумы Вячеслав Володинвыступил против идеи увеличения рабочего дня для женщин на селе. По данным СМИ, с инициативойотменить 36-часовую рабочую неделю для селянок выступило Министерство труда.Володин общался сегодня, 10апреля со студентами Санкт-Петербургского гуманитарного университетапрофсоюзов. В зале был задан вопрос на эту тему. "Идеи об увеличении трудового дня мы неподдерживаем", – заявил глава Думы.Спикер подчеркнул, чтовопросы трудовых отношений требуют постоянного анализа и совершенствования,отметив значение этого фактора в условиях цифровой экономики, когда рынок трудасерьезно меняется. По мнению Володина, необходимо сделать все для того, чтобы изащитить трудовые права граждан, и обеспечить развитие экономики страны."Вопросы трудовых отношений– это вопросы, которые лучше вначале десять раз изучить, а потом в отношениидействующего законодательства принимать какие-то поправки", – отметил ВячеславВолодин.Ранее в прессе появилась информация со ссылкой напредставителей Министерства труда и социальной защиты о том, что ведомстворассматривает идею увеличить до 40-ка часов продолжительность рабочей неделидля женщин, работающих в сельской местности.Сейчас в России продолжительность рабочего дня – 8 часов, анедели – 40 часов. Для некоторых категорий установлена сокращенная трудоваянеделя. Среди них, в частности, несовершеннолетние, инвалиды, работники навредных предприятиях, педагоги и женщины, занятые в сельском хозяйстве.