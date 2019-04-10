Спикер Госдумы Вячеслав Володин
выступил против идеи увеличения рабочего дня для женщин на селе. По данным СМИ, с инициативой
отменить 36-часовую рабочую неделю для селянок выступило Министерство труда.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
выступил против идеи увеличения рабочего дня для женщин на селе. По данным СМИ, с инициативой
отменить 36-часовую рабочую неделю для селянок выступило Министерство труда.
Володин общался сегодня, 10
апреля со студентами Санкт-Петербургского гуманитарного университета
профсоюзов. В зале был задан вопрос на эту тему. "Идеи об увеличении трудового дня мы не
поддерживаем", – заявил глава Думы.
Спикер подчеркнул, что
вопросы трудовых отношений требуют постоянного анализа и совершенствования,
отметив значение этого фактора в условиях цифровой экономики, когда рынок труда
серьезно меняется. По мнению Володина, необходимо сделать все для того, чтобы и
защитить трудовые права граждан, и обеспечить развитие экономики страны.
"Вопросы трудовых отношений
– это вопросы, которые лучше вначале десять раз изучить, а потом в отношении
действующего законодательства принимать какие-то поправки", – отметил Вячеслав
Володин.
Ранее в прессе появилась информация со ссылкой на
представителей Министерства труда и социальной защиты о том, что ведомство
рассматривает идею увеличить до 40-ка часов продолжительность рабочей недели
для женщин, работающих в сельской местности.
Сейчас в России продолжительность рабочего дня – 8 часов, а
недели – 40 часов. Для некоторых категорий установлена сокращенная трудовая
неделя. Среди них, в частности, несовершеннолетние, инвалиды, работники на
вредных предприятиях, педагоги и женщины, занятые в сельском хозяйстве.