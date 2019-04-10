Балерина
призналась на своей странице в Instagram, что готова представить хит. Анастасия Волочкова заявила, что для
нее написала песню звездный композитор Алексей Малахов.
Балерина
призналась на своей странице в Instagram, что готова представить хит. Анастасия Волочкова заявила, что для
нее написала песню звездный композитор Алексей Малахов.
Светская
львица назвала своим близким другом автора композиций Филиппа Киркорова, Аллы Пугачевой,
Николая Баскова и других знаменитостей. Теперь в качестве певицы себя попробует
Анастасия Волочкова.
Сенсационной новостью она поделилась на своей странице в Instagram. Балерина
заявила, что готовит песню под названием "Одна…". Анастасия Волочкова обещала
представить ее в скором времени.
Кроме того, звезда упомянула, что ей было сложно после
скандалов, съемок и подстав. Напомним, балерина появилась в шоу "Осторожно,
Собчак!" и осталась недовольна после интервью. Анастасия Волочкова
обвинила Ксению Собчак в
том, что та ставила жучки в ее доме и рылась в ее вещах.
Как писали
"Дни.ру", пишет свою автобиографическую книгу "Плата
за успех". Балерина заявила, что в ней поклонники смогут узнать
больше о ее детстве и о том, как она стала звездой.
Ранее снялась для выпуска ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".
Балерина поведала о том, как бывший муж Игорь Вдовин, взяв в долг крупную сумму,
так ничего не вернул, о сложных отношениях с матерью и о том, что она якобы отдала
отца в дом престарелых.