Балерина призналась на своей странице в Instagram, что готова представить хит. Анастасия Волочкова заявила, что для нее написала песню звездный композитор Алексей Малахов.

Балеринапризналась на своей странице в Instagram, что готова представить хит. Анастасия Волочкова заявила, что длянее написала песню звездный композитор Алексей Малахов.Светскаяльвица назвала своим близким другом автора композиций Филиппа Киркорова, Аллы Пугачевой,Николая Баскова и других знаменитостей. Теперь в качестве певицы себя попробуетАнастасия Волочкова.Сенсационной новостью она поделилась на своей странице в Instagram. Балериназаявила, что готовит песню под названием "Одна…". Анастасия Волочкова обещалапредставить ее в скором времени.Кроме того, звезда упомянула, что ей было сложно послескандалов, съемок и подстав. Напомним, балерина появилась в шоу "Осторожно,Собчак!" и осталась недовольна после интервью. Анастасия Волочковаобвинила Ксению Собчак втом, что та ставила жучки в ее доме и рылась в ее вещах.Как писали"Дни.ру", пишет свою автобиографическую книгу "Платаза успех". Балерина заявила, что в ней поклонники смогут узнатьбольше о ее детстве и о том, как она стала звездой.Ранее снялась для выпуска ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".Балерина поведала о том, как бывший муж Игорь Вдовин, взяв в долг крупную сумму,так ничего не вернул, о сложных отношениях с матерью и о том, что она якобы отдалаотца в дом престарелых.