По официальным данным ЦИК Израиля, на прошедших накануне парламентских выборов после обработки 80 процентов избирательных бюллетеней лидирует правая партия Ликуд действующего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, набрав 27 процентов голосов.

По официальным данным ЦИК Израиля, на прошедших накануне парламентских выборов после обработки 80 процентов избирательных бюллетеней лидирует правая партия "Ликуд" действующего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, набрав 27 процентов голосов, сообщает "Интерфакс". У блока "Кахоль-Лаван" экс-главы Генштаба Израиля Бенни Ганца — 25,9 процента.После завершения голосования премьер Нетаньяху в ходе выступления в своем избирательном штабе перед однопартийцами пообещал, что блок правых партий во главе с возглавляемой им партией "Ликуд" будет править еврейским государством еще четыре года. Он заверил, что намерен как можно быстрее сформировать стабильное правое правительство, и признался, что взволнован тем, что народ Израиля уже в пятый раз оказал ему высокое доверие.По итогам парламентских выборов президент Израиля Реувен Ривлин после консультаций с представителями избранных в Кнессет партий поручит одному из депутатов формирование нового правительства, напоминает ТАСС. Как правило, кандидатом на пост премьер-министра становится лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов, хотя формирование кабинета может быть поручено и политику, чья партия не получила большинство голосов, но в состоянии сформировать коалицию, поддерживаемую 61 из 120 парламентариев.На формирование правительства претенденту на пост премьера будут предоставлены 42 дня. В случае, если ему не удастся за отпущенный срок выполнить эту задачу, президент Израиля передаст это право другому депутату.