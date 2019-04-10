Екатерина Гусева дала откровенное интервью. Популярная актриса призналась, почему вдруг решилась на радикальные перемены в жизни.

Екатерина Гусева дала откровенное интервью. Популярная актриса призналась, почему вдруг решилась на радикальные перемены в жизни.Екатерина Гусева получила известность после выхода многосерийного фильма "Бригада". Далее последовало еще несколько киноработ, благодаря которым за артисткой плотно закрепился образ драматической героини. Тем удивительнее выглядит новый фильм. в котором снялась Екатерина, – "Домовой". Это семейная комедия.Гусева объяснила, почему решилась на эксперимент с амплуа. "Я устала от трагедий на экране и на сцене, была вымотана, выпотрошена тяжелыми обстоятельствами, в которые меня постоянно погружали, и это уже было невыносимо. Чувствовала, что моего сердца уже не хватает, силы на исходе", – цитирует популярную актрису .Партнерами Екатерины Гусевой стали маленькая Александра Политик и... кот. Вернее, коты. "На площадке друг друга сменяли около пяти-шести котов – все из Театра Куклачева. Это была одна большая рыжая, полосатая семья. Родственники дублировали друг друга. Вся съемочная группа подстраивалась под их режим. У котов по часам было расписано кормление, тихий час", – рассказала артистка.Более того, у котов был даже собственный райдер. Так, они снимались только в первой половине дня, потому что на вторую были запланированы спектакли в театре. Интересно, что под возраст кинодочери Екатерины Гусевой подходит ее родная наследница Анна. Однако артистка убеждена, что ей в кино делать нечего, во всяком случае, пока."Она еще не окрепла. Я пока берегу ее от изнуряющего кинопроцесса. Анна у нас первоклассница. Вот и пусть пока учится. Так что нам есть чем заняться. А кино подождет", – убеждена Екатерина Гусева.