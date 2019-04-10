Взрыв раздался в квартире жилого дома на 14 этаже сегодня утром. Пострадали два человека, к настоящему времени они уже находятся в больнице. Возникший после взрыва пожар ликвидирован, на месте работают сотрудники МЧС.

Взрыв раздался в квартире жилого дома на 14 этаже сегодня утром. Пострадали два человека — мужчина и женщина.Инцидент произошел в Ленинском районе на улице Мехренцева в доме 46 — в квартире в это время находились два человека. Мужчина смотрел телевизор, женщина находилась в ванной комнате.Выбило окна с обеих сторон квартиры. Сразу после взрыва возник пожар. Жителей подъезда эвакуировали, после чего огонь был потушен.Пострадавших доставили в ожоговый центр, у обоих поражено около пятидесяти процентов кожных покровов.В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Версии случившегося пока не озвучиваются, однако кадры видео, снятые из разрушенной квартиры, свидетельствуют о том, что взорваться мог самогонный аппарат.