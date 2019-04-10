В здании посольства Эквадора в Лондоне спецслужбами установлена слежка за основателем организации Wikileaks Джулианом Ассанжем.

В здании посольства Эквадора в Лондоне спецслужбами установлена слежка за основателем организации Wikileaks Джулианом Ассанжем. На пресс-конференции главный редактор сайта WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил, что все полученные с помощью слежки материалы переданы, вероятно, в администрацию президента США Дональда Трампа, передает ТАСС. По его словам, камеры системы безопасности были использованы для слежки за каждой его встречей.Соратник Ассанжа утверждает, что Эквадор удовлетворил запрос США о проведении допроса дипломатов, работающих в эквадорском посольстве."Мы предполагаем, что собранные материалы переданы в администрацию Трампа", — отметил Храфнссон. Он сравнил происходящее с Ассанжем после прихода к власти президента Эквадора Ленина Морено с сюжетом фильма "Шоу Трумана".Как известно, Джулиан Ассанж с 2012 года находится на территории посольства Эквадора в Лондоне, где ему было предоставлено убежище. Таким образом он надеялся избежать экстрадиции в Швецию, где выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в совершении преступлений сексуального характера.Основным опасением Ассанжа была депортация в США, где ему грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепа США. Ассанж обвинения отвергает, считая их политически мотивированными.В 2017 году открытое против него в Швеции дело было закрыто, но Великобритания настаивает на том, что Ассанж должен быть арестован из-за неявки в суд.