Спасательная операция на Раушской набережной: утром там выловили из Москвы-реки собаку. Хаски был на прогулке вместе с хозяином, но в какой-то момент сорвался с поводка и оказался в ледяной воде. Самостоятельно выбраться на берег он уже не смог.

Спасательная операция на Раушской набережной: утром там выловили из Москвы-реки собаку. Хаски был на прогулке вместе с хозяином, но в какой-то момент сорвался с поводка и оказался в ледяной воде. Самостоятельно выбраться на берег он уже не смог.К счастью, рядом оказались дежурные спасатели. Пса вытянули на катер, а затем вернули владельцу, который увел его сохнуть домой.