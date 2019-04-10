Происходящее
на Украине напоминает балаган: Петр
Порошенко зачем-то пошел повторно сдавать анализы. А сторонники Владимира
Зеленского подозревают, что президент испугался дебатов и решил в последний
момент соскочить.
Происходящее
на Украине напоминает балаган: Петр
Порошенко зачем-то пошел повторно сдавать анализы. А сторонники Владимира
Зеленского подозревают, что президент испугался дебатов и решил в последний
момент соскочить.
Президент Украины и его соперник во втором туре подали заявки на дебаты
руководству стадиона "Олимпийский" на разные даты: Порошенко хочет провести
схватку 14 апреля, а Зеленский 19 апреля.
Создается впечатление, что кандидаты
намерены выступать поодиночке.
Кроме того,
Порошенко зачем-то пошел повторно сдавать анализы на алкоголь и наркотики, на этот
раз специалистам скандально известной антидопинговой организации VADA. Его
соперник отказался от этой затеи.
Политический
консультант артиста Дмитрий Разумков Разумков пояснил, что Зеленский уже сдал
анализы и вопрос закрыт. "Был вопрос в сдаче анализов – анализы сдали. Кто уже
как сдал: кто сдавал в непонятном медпункте, а кто-то – в лаборатории”, –
сказал политтехнолог.
Теперь надо не
анализы сдавать, а идти на дебаты, уточнил Разумков и добавил, что Зеленский готовится к дебатам 19 апреля на
стадионе “Олимпийский”. Тем временем тоже готовится к дебатам, но
как-то странно. Эксперты предполагают, что, назначив другую дату, президент у ищет
повод отказаться от невыигрышной для него темы публичного выяснения отношений с
шоуменом.
Напомним, что
второй тур президентских выборов пройдет на Украине 21 апреля. В нем примут
участие действующий глава государства Петр и артист Владимир
Зеленский. В первом туре президента поддержали 30% избирателей, за артиста
отдали свои голоса 16% украинцев.