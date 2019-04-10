Происходящее на Украине напоминает балаган: Петр Порошенко зачем-то пошел повторно сдавать анализы. А сторонники Владимира Зеленского подозревают, что президент испугался дебатов и решил в последний момент соскочить.

Происходящеена Украине напоминает балаган: ПетрПорошенко зачем-то пошел повторно сдавать анализы. А сторонники ВладимираЗеленского подозревают, что президент испугался дебатов и решил в последниймомент соскочить.Президент Украины и его соперник во втором туре подали заявки на дебатыруководству стадиона "Олимпийский" на разные даты: Порошенко хочет провестисхватку 14 апреля, а Зеленский 19 апреля.Создается впечатление, что кандидатынамерены выступать поодиночке.Кроме того,Порошенко зачем-то пошел повторно сдавать анализы на алкоголь и наркотики, на этотраз специалистам скандально известной антидопинговой организации VADA. Егосоперник отказался от этой затеи.Политическийконсультант артиста Дмитрий Разумков Разумков пояснил, что Зеленский уже сдаланализы и вопрос закрыт. "Был вопрос в сдаче анализов – анализы сдали. Кто ужекак сдал: кто сдавал в непонятном медпункте, а кто-то – в лаборатории”, –сказал политтехнолог.Теперь надо неанализы сдавать, а идти на дебаты, уточнил Разумков и добавил, что Зеленский готовится к дебатам 19 апреля настадионе “Олимпийский”. Тем временем тоже готовится к дебатам, нокак-то странно. Эксперты предполагают, что, назначив другую дату, президент у ищетповод отказаться от невыигрышной для него темы публичного выяснения отношений сшоуменом.Напомним, чтовторой тур президентских выборов пройдет на Украине 21 апреля. В нем примутучастие действующий глава государства Петр и артист ВладимирЗеленский. В первом туре президента поддержали 30% избирателей, за артистаотдали свои голоса 16% украинцев.