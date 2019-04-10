Бывший главный тренер сборной России, петербургского СКА и столичного Динамо Олег Знарок в ближайшее время возглавит московский Спартак. Стороны уже договорились, осталось только подписать соглашение, подробности которого пока не разглашаются.

Бывший главный тренер сборной России, петербургского СКА и столичного "Динамо" Олег Знарок в ближайшее время возглавит московский "Спартак". Стороны уже договорились, осталось только подписать соглашение, подробности которого пока не разглашаются.Ожидается, что за его назначением последует значительное увеличение бюджета московской команды. По данным "Спорт-Экспресс", это переведет столичную команду из статуса середняка в разряд топ-клубов.Специалист имеющий гражданство России, Латвии и Германии, трижды приводит свои команды к победам в Кубке Гагарина – дважды под его руководством победило «Динамо» и один раз питерский СКА.Сборную России, которую он возглавлял с 2014 по 2018 год, Знарок привел к золотым медалям на чемпионате мира 2014 года и Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.Напомним, "Спартак" по итогам регулярного чемпионата КХЛ с 64 очками занял седьмое место в Западной конференции, одержав 28 побед в 62 играх. В 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина "красно-белые" в серии до четырех побед уступили СКА (2:4).