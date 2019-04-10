В Екатеринбурге тестируется новый федеральный сервис Поиск пропавших животных, созданный компаниями PURINA и Яндекс.

В Екатеринбурге тестируется новый федеральный сервис "Поиск пропавших животных", созданный компаниями PURINA и "Яндекс"."Теперь люди, нашедшие или потерявшие кошку или собаку, смогут сообщить об этом всем пользователям "Яндекса", которые находятся поблизости", — говорят создатели.Пользователи сервиса заполняют форму на сайте, где размещают фото и описание питомца с указанием района его поиска/обнаружения и контактных данных для связи. Объявление будет опубликовано на страницах сервисов "Яндекса" и рекламной сети. Его смогут увидеть все пользователи, находящиеся в обозначенном районе.Сейчас на странице сервиса размещено два объявления — одно о пропаже, другое об обнаружении собаки. В ближайшее время сервис начнет работу и в других городах России: в Новосибирске, Самаре, Твери, Москве.