Украинская телеведущая Янина Соколова бросила вызов российской коллеге. Ольга Скабеева получила от нее предложение о профессиональной дуэли.

Украинская телеведущая Янина Соколова бросила вызовроссийской коллеге. Ольга Скабеева получила от нее предложение опрофессиональной дуэли.Украинка позвалана дебаты ведущую "России 1". Ранее Ольга Скабеева предлагала статьмодератором дебатов между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.Соколова записала видеообращение Ольге Скабеевой,призвав ее по телемосту померяться с ней языками. Послание с весьма хамоватымсодержанием размещено на странице журналистки в Facebook."Раз ты уже вовсеуслышание заявила о своей любви к дебатам, я предлагаю нам девочкамсобраться и устроить настоящие дебаты Соколова – Скабеева. Как тебе идейка,ммм?" – цитирует Соколову По традициям местного формата журналисткадала Ольге Скабеевой на раздумья 24 часа.Ранеена странице в соцсести предлагала стать модератором дебатов между ПетромПорошенко и Владимиром Зеленским. Как писали "Дни.ру",глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)ВладимирАрьев отметил, что с журналисткой будет проведен "серьезный разговор"из-за инцидента, произошедшего в кулуарах ПАСЕ в январе этого года.Также он добавил, что "будет сделано предупреждение".