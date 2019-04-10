Украинская телеведущая Янина Соколова бросила вызов
российской коллеге. Ольга Скабеева получила от нее предложение о
профессиональной дуэли.
Украинская телеведущая Янина Соколова бросила вызов
российской коллеге. Ольга Скабеева получила от нее предложение о
профессиональной дуэли.
Украинка позвала
на дебаты ведущую "России 1". Ранее Ольга Скабеева предлагала стать
модератором дебатов между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Соколова записала видеообращение Ольге Скабеевой,
призвав ее по телемосту померяться с ней языками. Послание с весьма хамоватым
содержанием размещено на странице журналистки в Facebook.
"Раз ты уже во
всеуслышание заявила о своей любви к дебатам, я предлагаю нам девочкам
собраться и устроить настоящие дебаты Соколова – Скабеева. Как тебе идейка,
ммм?" – цитирует Соколову По традициям местного формата журналистка
дала Ольге Скабеевой на раздумья 24 часа.
Ранее
на странице в соцсести предлагала стать модератором дебатов между Петром
Порошенко и Владимиром Зеленским. Как писали "Дни.ру",
глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)Владимир
Арьев отметил, что с журналисткой будет проведен "серьезный разговор"
из-за инцидента, произошедшего в кулуарах ПАСЕ в январе этого года.
Также он добавил, что "будет сделано предупреждение".