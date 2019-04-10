Представители YouTube начали разрабатывать шоу с несколькими сюжетными линиями, которые смогут выбирать сами зрители. Названия сериалов и даты их выхода пока не сообщаются, компания обещает анонсировать их в ближайшее время.

Представители YouTube начали разрабатывать шоу с несколькими сюжетными линиями, которые смогут выбирать сами зрители. Названия сериалов и даты их выхода пока не сообщаются, компания обещает анонсировать их в ближайшее время, пишет Bloomberg.Созданием новых развлекательных видео займется подразделение, которое возглавит Бен Реллес — контент-менеджер YouTube. Помимо интерактивных шоу, оно будет выпускать и прямые трансляции.Представители сервиса уже экспериментировал с интерактивной рекламой.Теперь они готовы к выпуску полноценных интерактивных историй.