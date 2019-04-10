В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов английский Ливерпуль на поле стадиона Энфилд обыграл португальский Порту со счетом 2:0. Наставник красных Юрген Клопп остался доволен результатом противостояния, несмотря на то, что впереди ответная игра.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" на поле стадиона "Энфилд" обыграл португальский "Порту" со счетом 2:0. Наставник "красных" Юрген Клопп остался доволен результатом противостояния, несмотря на то, что впереди ответная игра."Мы забили два красивых гола и контролировали ход матча большую его часть. 2:0 – очень хороший результат, – приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА. – Мне игра понравилась, и мы смогли сохранить свои ворота на замке".Клопп на послематчевой пресс-конференции заявил, что нельзя решить вопрос по выходу в полуфинал в первой игре и понимает, что его команда должна быть готова к тому, что в Португалии им устроят теплый прием.Немецкий специалист посчитал, что его подопечные могли забить больше голов: "Во втором тайме мы чуть растеряли ритм, стали играть с меньшей направленностью на ворота оппонента. Нужно было чаще забрасывать мяч за спины защитникам "Порту". Но тут особенно нечего критиковать, все и так очевидно".Напомним, ответная игра противостояния состоится 17 апреля и пройдет на поле стадиона "Драгау" в Португалии.