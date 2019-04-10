Петр Порошенко
и Владимир Зеленский собрались в Париж на встречу с президентом Франции.
Политики хотят заручиться поддержкой Старого Света в преддверии второго
тура выборов.
Петр Порошенко
и Владимир Зеленский собрались в Париж на встречу с президентом Франции.
Политики хотят заручиться поддержкой Старого Света в преддверии второго
тура выборов.
Представитель
избирательного штаба украинского президента Олег Медведев сообщил, что его шеф проведет
встречу с Эммануэлем Макроном в эту пятницу, 12 апреля. До этого Петр Порошенко
побывает в Германии и побеседует с канцлером Ангелой Меркель.
Европейский
вояж президента за несколько дней до второго тура выборов неслучаен: Порошенко
ищет поддержки у своих кураторов. Интересно, что в тот же день Владимир Зеленский
намерен просить аудиенции у французского президента. Вероятно, что шоумен
чувствует себя без пяти минут главой Украины и намерен обсудить с Макроном свое
будущее.
При этом Берлин
спешит откреститься от поддержки Порошенко, заявляя, что его визит в Германию
никак не связан с предвыборной кампанией на Украине.
Тем временем в прессе
появилась информация о том, что может остаться в Европе, так как не
уверен в своей победе. Политолог Александр Семченко полагает, что у президента
остается единственный шанс – бежать из страны и для этого вполне можно
использовать визит в Германию.
Некоторое
время назад в прессе появилась информация о том, что Петр ведет переговоры
и выторговывает условия по своему бегству в Турцию. Среди стран, которые
гипотетически могут принять лидера Незалежной, назывались также Италия,
Испания, Молдавия и даже Белоруссия.