Петр Порошенко и Владимир Зеленский собрались в Париж на встречу с президентом Франции. Политики хотят заручиться поддержкой Старого Света в преддверии второго тура выборов.

Петр Порошенкои Владимир Зеленский собрались в Париж на встречу с президентом Франции.Политики хотят заручиться поддержкой Старого Света в преддверии второготура выборов.Представительизбирательного штаба украинского президента Олег Медведев сообщил, что его шеф проведетвстречу с Эммануэлем Макроном в эту пятницу, 12 апреля. До этого Петр Порошенкопобывает в Германии и побеседует с канцлером Ангелой Меркель.Европейскийвояж президента за несколько дней до второго тура выборов неслучаен: Порошенкоищет поддержки у своих кураторов. Интересно, что в тот же день Владимир Зеленскийнамерен просить аудиенции у французского президента. Вероятно, что шоуменчувствует себя без пяти минут главой Украины и намерен обсудить с Макроном своебудущее.При этом Берлинспешит откреститься от поддержки Порошенко, заявляя, что его визит в Германиюникак не связан с предвыборной кампанией на Украине.Тем временем в прессепоявилась информация о том, что может остаться в Европе, так как неуверен в своей победе. Политолог Александр Семченко полагает, что у президентаостается единственный шанс – бежать из страны и для этого вполне можноиспользовать визит в Германию.Некотороевремя назад в прессе появилась информация о том, что Петр ведет переговорыи выторговывает условия по своему бегству в Турцию. Среди стран, которыегипотетически могут принять лидера Незалежной, назывались также Италия,Испания, Молдавия и даже Белоруссия.