Небольшой пожар в тоннеле столичной подземки стал причиной сбоя в движении поездов на Калужско-Рижской линии и давки пассажиров по меньшей мере на двух станциях. Очевидец снял на видео работу пожарных.

Небольшой пожар в тоннеле столичной подземки стал причиной сбоя в движении поездов на Калужско-Рижской линии и давки пассажиров по меньшей мере на двух станциях, сообщил источник "Интерфакса". Очевидец снял на видео работу пожарных.ЧП произошло около 11:50 10 апреля на перегоне между станциями "Академическая" и "Ленинский проспект". Состав с пассажирами примерно на минуту встал в тоннеле, а в первых вагонах появился сильный запах гари. Когда поезд прибыл на "Ленинский проспект", люди его покинули, следующие несколько составов прибыли с большой задержкой и пустыми.На "Академической" пассажиров высаживали из следующих в сторону центра поездов. На обоих станция возникла давка, многие пассажиры предпочли воспользоваться наземным транспортом.Позже выяснилось, что причиной ЧП стал загоревшийся в тоннеле кабель. Потушили его за считанные минуты, но на время обследования поврежденного участка пришлось изменить график движения поездов."По правилам безопасности из нескольких поездов были высажены пассажиры, машинисты этих поездов проверили перегон на наличие источников огня", — сообщили в пресс-службе столичной подземки.