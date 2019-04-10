Российский защитник Нью-Джерси Дэвилз Егор Яковлев принял решение вернуться в чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Его контракт с дьяволами истекает по окончании сезона-2018/19. Напомним, что клуб Яковлева не сумел пробиться в плей-офф Кубка Стэнли.

Российский защитник "Нью-Джерси Дэвилз" Егор Яковлев принял решение вернуться в чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Его контракт с "дьяволами" истекает по окончании сезона-2018/19. Напомним, что клуб Яковлева не сумел пробиться в плей-офф Кубка Стэнли.По сообщению Чемпионат.com, российский защитник подпишет контракт с магнитогорским "Металлургом". В нынешнем сезоне Яковлев провел 25 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. В них он набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности "-6".Яковлев является олимпийским чемпионом 2018 года. До отъезда в НХЛ он выступал за казанский "Ак Барс", ярославский "Локомотив" и санкт-петербургский СКА.