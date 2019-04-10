Одна из самых ярких пар телестройки вновь в состоянии войны. Беседа звезд шоу Дом-2 Саши Черно и Иосифа Оганесяна закончилась потасовкой.

Одна из самых ярких партелестройки вновь в состоянии войны. Беседа звезд шоу "Дом-2" Саши Черно иИосифа Оганесяна закончилась потасовкой.Девушка высказывалавозлюбленному недовольство. По словам участницы шоу "Дом-2" Иосиф ненадежныйчеловек – это, во-первых, а во-вторых, уже достал нравоучениями."Ты мне папка, чтобы менявоспитывать?" – заявила Черно. "А ты мне мамка, чтобы ты меня воспитывала?" – несколькораз повторил ей в ответ Оганесян.Судя по всему, поведениемужа вывело из себя звезду шоу "Дом-2". На словах: "Ты себя воспитай" онасхватила его за грудки и начала трясти, как тряпичную куклу.После Иосиф взял Сашу закуртку и повалил ее на пол. Он принялся с силой качать жену из стороны в сторону, попутноударяя головой о стену. "Я тоже так могу трясти", – приговаривал взбешенныйОганесян. "Больно!" – кричала уже рыдающая Черно.Момент потасовки попал на видео,а затем в Сеть. Кадры жуткого скандала опубликовал Instagram–аккаунт dom2_reality.Отметим, что поклонники , ознакомившись с записью, встали на сторону Иосифа. "Вывела мужика!Давно ей уже надо припечатать, чтобы знала как разговаривать и себя вести (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", "Завалилкабанятину", "И это люди которые всего три месяца в браке?Чему учит", проект", "Посильнее надо бы ее ,скольконадо терпения 😮И эти людиговорят о венчании???", "Междуглаз ей надо было треснуть, а то *** совсем", "Вот так и продолжай назавтрак обед и ужин, если не дойдет, можно прибавть второй завтрак и полдник👍👍👍", – рассуждалифанаты .