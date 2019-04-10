Одна из самых ярких пар
телестройки вновь в состоянии войны. Беседа звезд шоу Дом-2 Саши Черно и
Иосифа Оганесяна закончилась потасовкой.
Одна из самых ярких пар
телестройки вновь в состоянии войны. Беседа звезд шоу "Дом-2" Саши Черно и
Иосифа Оганесяна закончилась потасовкой.
Девушка высказывала
возлюбленному недовольство. По словам участницы шоу "Дом-2" Иосиф ненадежный
человек – это, во-первых, а во-вторых, уже достал нравоучениями.
"Ты мне папка, чтобы меня
воспитывать?" – заявила Черно. "А ты мне мамка, чтобы ты меня воспитывала?" – несколько
раз повторил ей в ответ Оганесян.
Судя по всему, поведение
мужа вывело из себя звезду шоу "Дом-2". На словах: "Ты себя воспитай" она
схватила его за грудки и начала трясти, как тряпичную куклу.
После Иосиф взял Сашу за
куртку и повалил ее на пол. Он принялся с силой качать жену из стороны в сторону, попутно
ударяя головой о стену. "Я тоже так могу трясти", – приговаривал взбешенный
Оганесян. "Больно!" – кричала уже рыдающая Черно.
Момент потасовки попал на видео,
а затем в Сеть. Кадры жуткого скандала опубликовал Instagram–аккаунт dom2_reality.
Отметим, что поклонники , ознакомившись с записью, встали на сторону Иосифа. "Вывела мужика!
Давно ей уже надо припечатать, чтобы знала как разговаривать и себя вести (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", "Завалил
кабанятину", "И это люди которые всего три месяца в браке?Чему учит", проект", "Посильнее надо бы ее ,сколько
надо терпения 😮И эти люди
говорят о венчании???", "Между
глаз ей надо было треснуть, а то *** совсем", "Вот так и продолжай на
завтрак обед и ужин, если не дойдет, можно прибавть второй завтрак и полдник👍👍👍", – рассуждали
фанаты .