Триумф актера Владимира Зеленского в первом туре выборов президента Украины – 2019 стал крайне неприятным сюрпризом для белорусского лидера Александр Лукашенко. Окончательная победа юмориста может изменить привычные отношения Киева и Минска.
Триумф актера Владимира Зеленского в первом туре выборов президента Украины – 2019 стал крайне неприятным сюрпризом для белорусского лидера Александр Лукашенко. Окончательная победа юмориста может изменить привычные отношения Киева и Минска.
С президентами Незалежной Лукашенко всегда ладил. С Леонидом
Кучмой и двумя Викторами – Ющенко и Януковичем, Батьке удавалось выстраивать
тесные контакты, пишет издание "Украина.ру".
Победа Зеленского может разрушить устоявшиеся двусторонние
связи, полагают журналисты. Как минимум – Лукашенко и известный комик будут
нелепо смотреться вместе. Рост Зеленского – метр семьдесят, на его фоне Батька
с ростом 190 сантиметров выглядит настоящим гигантом, отмечает автор Максим
Максимов.
Впрочем, рост – не самая главная беда. Гораздо сложнее
будет выстроить отношения с людьми, которые стоят за Зеленским. Их
интересы могут задеть уже устоявшиеся белорусско-украинские деловые схемы,
которые выстраивались с середины 1990-х годов.
Главное беспокойство Батьки вызывает олигарх Игорь
Коломойский. По мнению многих экспертов, именно он стоит за президентскими
амбициями Зеленского. "Коломойский относится к Лукашенко негативно, а в
свете событий последних пяти лет – откровенно враждебно", – отмечает
издание.
Ранее Батька фактически вмешался в предвыборную кампанию на
Украине и призвал украинцев голосовать за Петра Порошенко. С Зеленским, по
словам, он знаком только в кино. Зато с Порошенко у белорусского
лидера, судя по всему, сложилась чуть ли не братская любовь.
Второй, решающий тур выборов президента Украины – 2019
пройдет 21 апреля. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство
голосов.