Триумф актера Владимира Зеленского в первом туре выборов президента Украины – 2019 стал крайне неприятным сюрпризом для белорусского лидера Александр Лукашенко. Окончательная победа юмориста может изменить привычные отношения Киева и Минска.

Триумф актера Владимира Зеленского в первом туре выборов президента Украины – 2019 стал крайне неприятным сюрпризом для белорусского лидера Александр Лукашенко. Окончательная победа юмориста может изменить привычные отношения Киева и Минска.С президентами Незалежной Лукашенко всегда ладил. С ЛеонидомКучмой и двумя Викторами – Ющенко и Януковичем, Батьке удавалось выстраиватьтесные контакты, пишет издание "Украина.ру".Победа Зеленского может разрушить устоявшиеся двусторонниесвязи, полагают журналисты. Как минимум – Лукашенко и известный комик будутнелепо смотреться вместе. Рост Зеленского – метр семьдесят, на его фоне Батькас ростом 190 сантиметров выглядит настоящим гигантом, отмечает автор МаксимМаксимов.Впрочем, рост – не самая главная беда. Гораздо сложнеебудет выстроить отношения с людьми, которые стоят за Зеленским. Ихинтересы могут задеть уже устоявшиеся белорусско-украинские деловые схемы,которые выстраивались с середины 1990-х годов.Главное беспокойство Батьки вызывает олигарх ИгорьКоломойский. По мнению многих экспертов, именно он стоит за президентскимиамбициями Зеленского. "Коломойский относится к Лукашенко негативно, а всвете событий последних пяти лет – откровенно враждебно", – отмечаетиздание.Ранее Батька фактически вмешался в предвыборную кампанию наУкраине и призвал украинцев голосовать за Петра Порошенко. С Зеленским, пословам, он знаком только в кино. Зато с Порошенко у белорусскоголидера, судя по всему, сложилась чуть ли не братская любовь.Второй, решающий тур выборов президента Украины – 2019пройдет 21 апреля. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинствоголосов.