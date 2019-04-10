Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к так называемым добробатам, воюющим в Донбассе. Он поблагодарил их за поддержку на выборах, назвал защитниками Украины и настоящими героями, а также призвал не делить украинцев на правильных и неправильных.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к так называемым добровольческим батальонам, воюющим в Донбассе. Он поблагодарил их за поддержку на выборах и назвал "защитниками Украины" и "настоящими героями".Кроме того, в случае победы на выборах Зеленский пообещал вернуть всех пленных домой.На ролике люди символично разделены дорогой, вдоль которой по разные стороны стоят люди и горит красный сигнал светофора.На этом фоне Зеленский говорит: "Это мы — те, кого поделили на правильных и неправильных, на малороссов и вышиватников", но при этом все – украинцы.Для того, чтобы двигаться вперед, надо объединяться и украиноязычным, и русскоговорящим, и состоятельным, и безработным, и тем, кто защищает Украину, и тем, кого заставили искать счастья за рубежом, говорит кандидат в президенты."Ведь 21 апреля выбор только один — прошлое или будущее", — отмечает Зеленский.Он также отмечает, что люди уже устали стоять на месте в ожидании, когда закончится "эпоха жадности, бедности, лжи".Его соперник – действующий президент Украины, который набрал в первом туре выборов почти в два раза меньше голосов, чем Зеленский, также активно использует соцсети.В своем очередном обращении он призвал своих сторонников убедить трех друзей отдать свой голос именно за него, передает РИА Новости.Имя будущего президента Украины определится в ходе второго тура выборов 21 апреля.