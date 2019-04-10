Шумиха с запрещенными веществами после анализов крови Владимира Зеленского может сыграть с актером злую шутку. Юмористу, пока лидирующему в избирательной гонке, уже подыскали замену.
Шумиха с запрещенными веществами после анализов крови Владимира Зеленского может сыграть с актером злую шутку. Юмористу, пока лидирующему в избирательной гонке, уже подыскали замену.
Важное заявление сделал руководитель Национальной
общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания. Он пояснил, что будет,
если Зеленский не придет на дебаты с президентом Петро Порошенко.
Дело в том, что глава Незалежной заявил, что согласен
провести словесный поединок с оппонентом 14 апреля, за неделю до второго тура выборов
президента Украины – 2019. Зеленский, в свою очередь, намерен провести дебаты
19-го числа. Компромисса кандидаты пока не достигли.
При этом средства на подготовку к мероприятию выделены,
отменить дебаты в случае неявки кандидатов уже невозможно, заявил Аласания. В
назначенное время будет готова студия, модератор, отметил он.
По словам Аласании, у них в телерадиокомпании есть заготовка
на случай, если Зеленский не согласится на предложение Порошенко и не придет на
дебаты 14-го числа. "На экране... у нас будет наготове что-то нейтрального
характера. Ну, например, маленький зверек заворачивает своими ручками
что-нибудь", – заявил. Впрочем, зверьком заменят и Порошенко, если он не
явится на дискуссии к .
Ранее украинский лидер намекнул на употребление своим
оппонентом запрещенных препаратов. По словам Порошенко, президентом и
главнокомандующим вооруженными силами не может быть человек с наркотической
зависимостью.
В таком случае безопасность страны будет под угрозой, заявил
Порошенко. "Каждый украинец должен получить абсолютно четкий ответ и по
Порошенко, и по Зеленскому", – сказал он.
Президент подчеркнул, что готов сдать анализ крови во
Всемирном антидопинговом агентстве. Его представители прибудут на Украину в
начале следующей недели. В штабе Зеленского на инициативу Порошенко
отреагировали нервозно.
Там заявили, что их кандидат повторные анализы на
наркотики и алкоголь сдавать не будет. Руководитель штаба Иван
Баканов посоветовал обратиться в правоохранительные органы тем, кто сомневается
в результатах предыдущих тестов.