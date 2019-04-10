Шумиха с запрещенными веществами после анализов крови Владимира Зеленского может сыграть с актером злую шутку. Юмористу, пока лидирующему в избирательной гонке, уже подыскали замену.

Шумиха с запрещенными веществами после анализов крови Владимира Зеленского может сыграть с актером злую шутку. Юмористу, пока лидирующему в избирательной гонке, уже подыскали замену.Важное заявление сделал руководитель Национальнойобщественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания. Он пояснил, что будет,если Зеленский не придет на дебаты с президентом Петро Порошенко.Дело в том, что глава Незалежной заявил, что согласенпровести словесный поединок с оппонентом 14 апреля, за неделю до второго тура выборовпрезидента Украины – 2019. Зеленский, в свою очередь, намерен провести дебаты19-го числа. Компромисса кандидаты пока не достигли.При этом средства на подготовку к мероприятию выделены,отменить дебаты в случае неявки кандидатов уже невозможно, заявил Аласания. Вназначенное время будет готова студия, модератор, отметил он.По словам Аласании, у них в телерадиокомпании есть заготовкана случай, если Зеленский не согласится на предложение Порошенко и не придет надебаты 14-го числа. "На экране... у нас будет наготове что-то нейтральногохарактера. Ну, например, маленький зверек заворачивает своими ручкамичто-нибудь", – заявил. Впрочем, зверьком заменят и Порошенко, если он неявится на дискуссии к .Ранее украинский лидер намекнул на употребление своимоппонентом запрещенных препаратов. По словам Порошенко, президентом иглавнокомандующим вооруженными силами не может быть человек с наркотическойзависимостью.В таком случае безопасность страны будет под угрозой, заявилПорошенко. "Каждый украинец должен получить абсолютно четкий ответ и поПорошенко, и по Зеленскому", – сказал он.Президент подчеркнул, что готов сдать анализ крови воВсемирном антидопинговом агентстве. Его представители прибудут на Украину вначале следующей недели. В штабе Зеленского на инициативу Порошенкоотреагировали нервозно.Там заявили, что их кандидат повторные анализы нанаркотики и алкоголь сдавать не будет. Руководитель штаба ИванБаканов посоветовал обратиться в правоохранительные органы тем, кто сомневаетсяв результатах предыдущих тестов.