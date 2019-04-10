Президент Украины не оставил камня на камне от миротворца Зеленского. Петр Порошенко назвал заявление своего политического соперника некомпетентным.

ПрезидентУкраины не оставил камня на камне от миротворца Зеленского. Петр Порошенконазвал заявление своего политического соперника некомпетентным.ВладимирЗеленский предложил прекратить стрельбу на Донбассе, но президенту хочетсявоевать. Прикрываясь своими указами о прекращении огня, Порошенко обвинилшоумена в некомпетентности."Наверное,господин Зеленский не очень осведомлен, но я как президент и главнокомандующийсанкционировал уже 19 раз режим прекращения огня, и на сегодняшний деньвооруженные силы Украины находятся именно в таком режиме", – сказалПорошенко.По егоутверждению, у армии есть приказ стрелять только в случае нападения илиобстрела. "Оставлять наших воинов без оружия, со связанными руками, являетсяабсолютно некомпетентным, непрофессиональным и безответственным", – заявилпрезидент.Между тем сюго-востока Украины каждый день приходят сообщения об обстреле ВСУ мирных жителейДонбасса. Несколько тысяч человек живут на линии разграничения сторон иподвергаются обстрелам со стороны украинской армии.Всего за времяконфликта погибли около 10 тысяч человек, из них большая часть – мирные жители.Так что заявления о режиме тишины не соответствуют действительности.С другойстороны, Владимир Зеленский тоже лукавит. Ранее он не раз публично заявлял, чтооказывает материальную помощь воюющим против жителей Донбасса националистическимбатальонам и даже приезжал на линию фронта.Второй турпрезидентских выборов пройдет на Украине 21 апреля. В нем примут участиедействующий глава государства Петр и шоумен Владимир Зеленский. В первомтуре президента поддержали 30% избирателей, за артиста отдали свои голоса 16%украинцев.