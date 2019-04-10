Обвиняемая нанесла ножевое ранение мужу своей сестры.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).По версии следствия, в начале февраля обвиняемая находилась в гостях у своей сестры. С гражданским мужем родственницы у фигурантки возник конфликт, в ходе которого она нанесла мужчине ножевое ранение кухонным ножом, причинив тяжкий вред его здоровью.Впоследствии участники конфликта пытались скрыть произошедшее, поясняя, что потерпевший получил повреждение в результате падения. Однако следователи во взаимодействии с экспертами установили, что степень тяжести повреждений не соответствует обстоятельствам озвученной истории. Обвиняемая созналась в содеянном.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.