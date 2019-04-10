Злоумышленники не пытались украсть скульптуры возле Михайловского замка, их интересовали монеты, которые посетители бросают в эти ниши на удачу. Мужчины были задержаны сотрудниками Росгвардии.

Злоумышленники не пытались украсть скульптуры возле Михайловского замка, их интересовали монеты.В пресс-службе Государственного Русского музея рассказали ТАСС, что у входа в парадный двор замка находятся две небольшие ниши. Сейчас там располагаются две деревянные фигурки гвардейцев высотой 30 сантиметров. Они не входят в коллекцию Русского музея.Посетители музея кидают в ниши монеты на удачу. Утром 9 апреля двое неизвестных пытались достать эти монеты с помощью веревки с магнитом, после чего были задержаны сотрудниками Росгвардии."Попытки кражи фигурок гвардейцев, не обладающих художественной ценностью, не было", — подчеркнули в пресс-службе музея.