Компания Airbus решила сократить выпуск пассажирских самолетов на фоне пандемии коронавируса. Из-за закрытия границ авиапроизводитель столкнулся с серьезными проблемами при доставке своей продукции клиентам.

Сбавить обороты на фоне коронавируса решилась компания Airbus. Она на треть сокращает выпуск пассажирских самолетов, в том числе своей самой популярной модели А320.Эти меры, говорится в сообщении корпорации, отражают текущую ситуацию в отрасли и желание клиентов Airbus отложить поставки уже сделанных заказов.В марте этого года корпорация поставила 36 самолетов против 55 месяцем ранее. При этом сейчас основной проблемой "Эйрбас" стали не отказы от покупок, а закрытые границы и прерванное авиасообщение. По этой причине производитель физически не справляется с передачей воздушных судов и вынужден нанимать частные бизнес-джеты, чтобы доставить пилотов клиента до готового самолета."В I квартале 2020 года Airbus получила 290 заказов на коммерческие самолеты и поставила 122 самолета. В течение квартала было произведено еще 60 самолетов, что свидетельствует о солидных промышленных показателях, однако они остаются недоставленными из-за пандемии COVID-19", — говорится в сообщении, размещенном на сайте авиапроизводителя.