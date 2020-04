Истребители F-22 Военно-воздушных сил США перехватили два российских самолета Ил-38 в районе Аляски. Об этом на своей странице в микроблоге Twitter сообщает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки NORAD.

F-22 fighters, supported by KC-135 Stratotanker and E-3 AWACS aircraft from the North American Aerospace Defense Command intercepted two Russian IL-38 aircraft entering the Alaskan Air Defense Identification Zone on April 8th, 2020.— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) April 9, 2020Ил-38 находились над Беринговым морем, севернее Алеутских островов. В воздушное пространство США или Канады россияне не входили, уточнили американские военные.F-22 действовали не одни, их поддерживали заправщик KC-135 Stratotanker и самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS.Ил-38 – это дальний противолодочный самолет ВМФ России. Он предназначен для поиска и уничтожения надводных кораблей и подводных лодок, а также для разведки.