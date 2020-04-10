Если в России вазовская классика все еще остается популярным средством передвижения где-нибудь в глубинке, то в странах ЕС это самая настоящая экзотика. Ценник на аренду хорошо сохранившихся Жигулей оказался соответствующим.

Если в России "вазовская" классика все еще остается популярным средством передвижения где-нибудь в глубинке, то в странах ЕС это самая настоящая экзотика. Ценник на аренду хорошо сохранившихся "Жигулей" оказался соответствующим.Сдавать напрокат советский ВАЗ-21011 решила небольшая чешская компания под названием Hotelnakoleсh. Правда, предназначены такие "Жигули" 1976 года выпуска отнюдь не для бытовых разъездов, а, скорее, для "фана". Автомобиль, наверняка, понравится любителям олдтаймеров. Сами владельцы называют свою "копейку" — "Жигулик".Вот только стоимость аренды этого ярко-синего "Жигулика" оказалась отнюдь не народной. За 40-минутную поездку на ВАЗ-21011 c водителем компания просит 1 799 чешских крон (почти 4,5 тысячи рублей), а такая же поездка, но уже за рулем обойдется в 1 999 чешских крон (свыше 6 тысяч рублей). В общем, с одной стороны, задешево окунуться в прошлое не получится, с другой же — весьма приятно, что чехи так высоко оценивают советскую "классику".Кстати, в этой же прокатной компании можно арендовать, к примеру, кабриолет Ford Mustang на 30-минутную поездку даже дешевле — за 5,5 тысяч рублей. Хотя в целом тарифы у этой фирмы очень высокие. В среднем по рынку за 6 000 рублей (и не в час, а за сутки) можно арендовать, например, Mercedes-Benz A-Класса.