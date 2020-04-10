В Белорецке уличная кошка напала на людей. Как рассказали сотрудникам МЧС местные жители, появившееся в подъезде многоквартирного дома животное без видимых причин начала вести себя агрессивно - кусалась и царапалась.

В Белорецке уличная кошка напала на людей. Как рассказали сотрудникам МЧС местные жители, появившееся в подъезде многоквартирного дома животное без видимых причин начала вести себя агрессивно — кусалась и царапалась."Кошка приходит сюда уже не первый раз, у нас получилось выгонять ее на улицу. Однако на этот раз она начала шипеть, забилась под лестницу и стала кидаться", — говорит одна из жительниц дома.В итоге спасатели поймали животное и посадили в мешок. К счастью, от его когтей никто не пострадал. Теперь зверька отправят в приют. В первую очередь, его покажут ветеринарам.Как сообщает ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на пресс-службу ГК по ЧС по республике, этот случай в регионе стал уже вторым за последний месяц. Около недели назад в Уфе в частный дом забежала бездомная кошка и стала бросаться на людей. Испуганным хозяевам пришлось обратиться за помощью к спасателям.Как отметили в ведомстве, бездомные животные чаще всего ищут еду. Однако приближаться к ним опасно. В таком состоянии они могут посчитать человека угрозой и напасть.