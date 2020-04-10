Новым тренером берлинской Герты назначен Бруно Лаббадиа. Ожидается, что Лаббадиа приступит к работе 13 апреля.

Новым тренером берлинской "Герты" назначен Бруно Лаббадиа. Ожидается, что Лаббадиа приступит к работе 13 апреля.Лаббадия стал уже четвертым тренером столичного клуба в нынешнем сезоне. "Герта" начинала чемпионат под руководством Анте Ковича. В ноябре его сменил Юрген Клисманн, который продержался до февраля. Затем исполнять обязанности главного тренера стал Алесандр Нури.54-летний Бруно Лаббадиа в прошлом известный нападающий. выступавший за "Гамбург", "Кайзерслаутерн", "Баварию", "Кельн" и Штутгарт". Завершив выступления, Лаббадиа тренировал "Байер", "Штутгарт", "Гамбург" и "Вольфсбург".