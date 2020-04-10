В пресс-службе МЧС России сообщили, что в результате пожара в доме престарелых в Москве погибли четыре человека.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что в результате пожара в доме престарелых в Москве погибли четыре человека.В ходе тушения пожара были спасены около 50 человек, передает РИА Новости.Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева обещала взять ситуацию под свой контроль. По ее словам, пострадавших могут временно разместить в городских центрах или у родственников.Возгорание произошло в московском доме престарелых по адресу: 3-я Мякининская улица, дом 12.Было установлено, что загорелся электрокабель на первом и минус первом этажах.