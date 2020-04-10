Пустой зал и никаких тренировок: Большой Московский цирк, как и положено, ушел на карантин. У артистов и дрессировщиков вынужденные каникулы. Но зрители, которые соскучились по выступлениям, скоро все-таки смогут увидеть свои любимые номера.

Пустой зал и никаких тренировок: Большой Московский цирк, как и положено, ушел на карантин. У артистов и дрессировщиков вынужденные каникулы. Но зрители, которые соскучились по выступлениям, скоро все-таки смогут увидеть свои любимые номера.- Привет, моя девочка! Это наша тигрица — Клеопатра.Тигрица Клепа скучает по аплодисментам. Она тоже на вынужденных каникулах."У животных, так же, как сейчас и у артистов, отпуск. А репетиции у нас продолжатся позже, как только будет известно, когда снимаются все меры", — рассказала дрессировщица Людмила Суркова.Самоизоляция и удаленка — это не про них. Директор цирка Эдгард Запашный — на рабочем месте. Как и дрессировщики: животным требуются забота и общение — здесь и сейчас.- Молодец, умница!Северные морские львы должны были быть на гастролях в Крыму. Все отменилось — остается лениться и лакомиться рыбой. А вот дрессированные козы на манеж все-таки выходят — без движения парнокопытным нельзя."Мы просто бегаем, просто общаемся, просто контактируем с животными для того, чтобы для них ничего не поменялось", — объясняет заслуженная артистка России, дрессировщица Ирина Левицкая.График дня все тот же. Еда — по расписанию.- Сегодня нашим лошадям на обед овес, отруби и морковка.Затем — игры, чтобы животные, привыкшие к вниманию, не скучали."Насколько можем, пытаемся давать им нагрузку на мышцы, потому что это здоровье, движение — жизнь, чтобы они хоть чуть-чуть бегали, двигались", — говорит дрессировщик Михаил Ермаков.Для сотрудников — антисептики, маски, правила. Для питомцев — пока без новшеств. Разные типы коронавирусов часто встречаются у животных, но насчет заражения коронавирусом COVID-19 — большие споры."Во Всемирной организации здравоохранения сегодня не подтверждают эти факты. Несмотря на неподтвержденность данных фактов, не стоит забывать о личной гигиене. Мойте руки!" — призывает заслуженный ветеринарный врач России, президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа.Как долго будут закрыты российские цирки, пока не известно. Но работа у цирковых не останавливается."Выйти сегодня на улицу — это опасно. Лишний раз выходить из собственного дома не рекомендуется. Они каждый день едут сюда — понятно, стараются себя огородить. Заботу о собственных животных они ставят во главу угла", — говорит народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.Абсолютно пустой манеж, звенящая тишина и ни единого зрителя — такая редкость для Большого Московского цирка. Но посмотреть спектакли во время карантина все-таки удастся — онлайн. Совсем скоро видеозаписи представлений появятся на официальном сайте.