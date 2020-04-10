Дочь бывшего солиста группы На-На Владимира Левкина перенесла операцию: 26-летней Виктории удалили опухоль головного мозга. О своей борьбе с онкологическим заболеванием девушка рассказывает в Instagram.

Дочь бывшего солиста группы "На-На" Владимира Левкина перенесла операцию: 26-летней Виктории удалили опухоль головного мозга. О своей борьбе с онкологическим заболеванием девушка рассказывает в Instagram.По словам Виктории, она попала в больницу еще 29 декабря прошлого года. У нее подозревали глиому – опухоль в правой лобной доле мозга.Она призналась, что с болезнью столкнулась внезапно – "ничто не предвещало беды"."Мне просто было грустно в этот день. Потом меня начало рвать", – вспоминает она. Как оказалась в больнице, девушка не помнит. После этого случая ее выписали, однако дома ей снова стало плохо: случились два припадка с судорогами. Девушку снова госпитализировали, и все новогодние праздники она провела в больнице. 15 января ее прооперировали.После биопсии оказалось, что у Виктории не глиома, а более серьезный вид рака. Ей потребовалась лучевая терапия. 6 апреля она опубликовала видео, на котором запечатлено, как она сбривает машинкой свои длинные волосы.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от ВИКТОРИЯ ЛЁВКИНА (@lyovkina) 8 Апр 2020 в 8:59 PDT"Когда началась лучевая, предупредили, что будут выпадать волосы, но где-то в середине лечения. Около месяца назад, они правда стали сильно выпадать, – поделилась Виктория. – Я не переживала и не переживаю из-за волос".Курс лучевой терапии девушка завершила 31 марта. По словам Виктории, на четвертой неделе ей стало хуже, но "не критично"."Нужно реально держать себя в тонусе и не обращать внимание на недомогание", – написала она.Виктория – дочь Владимира Левкина от первого брака. Всего артист был женат четыре раза.