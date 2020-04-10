Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Как отмечает Sky News, ссылаясь на заявление Даунинг-стрит, он находится в очень хорошем настроении.

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Как отмечает Sky News, ссылаясь на заявление Даунинг-стрит, он находится в очень хорошем настроении.У Бориса Джонсона обнаружили коронавирус. В понедельник, 6 апреля, состояние премьера ухудшилось, потому его перевели в реанимацию.В настоящее время нет необходимости держать Джонсона в отделении интенсивной терапии, при этом речь о выписке пока не идет. В обычной палате британский премьер останется под внимательным контролем медиков.Ранее сообщалось о смерти врача, который призывал Джонсона выделить больше средств индивидуальной защиты медикам.