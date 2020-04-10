Американская эра энергетического доминирования оказалась недолгой. Этот лозунг всегда был глупым. Даже не учитывая последствия для экологии, сама идея о том, что бурный бум, подпитанный огромными долгами, позволит США доминировать на энергетических рынках, всегда была бессмысленной.

Американская эра энергетического доминирования оказалась недолгой. Этот лозунг всегда был глупым. Даже не учитывая последствия для экологии, сама идея о том, что бурный бум, подпитанный огромными долгами, позволит США доминировать на энергетических рынках, всегда была бессмысленной. Да, за последнее десятилетие добыча существенно выросла. Однако, несмотря на это, активность всегда была связана с глобальным рынком: агрессивное бурение не изолировало американскую экономику от этих глобальных сил. По крайней мере не настолько, насколько это казалось политикам, дружественно настроенным по отношению к отрасли.Но основным показателем, на который ориентировались те, кто повторяет как мантру слово "доминирование", был уровень экспорта. Зависимость США от импорта нефти за последнее десятилетие снизилась, объемы экспорта выросли. США стали чистым экспортером нефтепродуктов в сентябре прошлого года — впервые с 1973 года. Все это, безусловно, подпитывает претензии на энергетическое доминирование.Но все эти достижения стали возможны благодаря огромному долгу, которому способствовали почти нулевые процентные ставки и приливная волна наличности. По идее бум бурения должен был замедлиться в этом году, еще до пандемии.Теперь все точно закончено на какое-то время. И наряду с этим Америка претендует на энергетическое доминирование. В своем последнем краткосрочном энергетическом прогнозе EIA прогнозировало, что США "снова станут чистым импортером нефти и нефтепродуктов в III квартале 2020 года, они останутся чистым импортером в течение большинства месяцев до конца прогнозируемого периода", который продлится до 2021 года.Несколько месяцев назад США стали чистым экспортером. Энергетическое доминирование Америки продлилось недолго.В EIA говорится, что в этом году добыча нефти в США может упасть на 0,5 миллиона баррелей в сутки, в 2021 году она может сократиться еще на 0,7 миллиона баррелей в сутки. Это среднегодовой показатель, за которым стоит падение с 1,75 миллиона баррелей в сутки в период с марта по октябрь.Министерство энергетики назвало эти данные причиной того, почему США не нужно предписывать провести сокращения, чтобы "участвовать" в потенциальном соглашении ОПЕК+. "Что касается сообщений в СМИ, что ОПЕК+ потребует от США провести сокращения, чтобы заключить соглашение, — как показал отчет EIA, уже есть прогнозируемые сокращения в 2 миллиона баррелей в сутки без вмешательства со стороны федерального правительства", — отметило Министерство энергетики США.Согласно новой оценке IHS Markit американские компании по добыче и разведке могут сократить расходы на $25 миллиардов в период между 2019 и 2020 годами. Это может привести к снижению добычи на 2,9 миллиона баррелей в сутки к концу года по сравнению с I кварталом. "Проводятся большие сокращения. Правительство США не может проводить сокращения, как в других странах. Но экономика и рынок требуют значительных сокращений бюджета, которые закончатся сокращениями производства в США в этом году", — заявил Даниэль Ергин, заместитель председателя IHS Markit.За последние две недели нефтяная промышленность США остановила работу 102 нефтяных вышек, в том числе 54 в Пермском месторождении. Даже ExxonMobil, которая надеется укрепить свои позиции в Пермском месторождении, сокращает свои расходы на 30%.Rystad Energy прогнозирует снижение количества буровых на 65% по сравнению с уровнями середины марта. "Скорость снижения превышает первоначальные ожидания после падения цен на нефть. Это гораздо более быстрая реакция отрасли, чем во время предыдущих циклов остановок установок в США. За следующие несколько месяцев мы, вероятно, столкнемся с постоянными снижениями аналогичного масштаба", — говорит Артем Абрамов из Rystad Energy.В ближайшие месяцы можно ожидать отскока цен на нефть, не в последнюю очередь потому, что такое предложение невыгодно. ОПЕК+ может заключить или не заключить соглашение с США и другими производителями, не входящими в ОПЕК, на этой неделе, США могут заявить, что внесут свой вклад в снижение добычи, — в любом случае поставки сокращаются.Если WTI составит в среднем $30 за баррель, примерно 40% нефтегазовых компаний окажутся неплатежеспособными за следующие 12 месяцев согласно опросу ФРС Канзас-Сити. Standard Chartered ожидает снижения добычи нефти в США на 4 миллиона баррелей в сутки к концу 2021 года, если WTI составит в среднем $30.