Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил о запуске программы помощи странам-партнерам блока. В денежном выражении она составит в общей сложности более €20 млрд.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил о запуске программы помощи странам-партнерам блока по борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями. По словам Борреля, “Team Europe” предназначается для поддержки наиболее уязвимых стран, не входящих в Союз, но контактирующих с ним.“Цель состоит в том, чтобы помочь наиболее уязвимым странам, в частности, в Африке, соседним с ЕС государствам, а также странам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Латинской Америке и Карибском бассейне”, — пояснил дипломат, — “Подход “Team Europe” объединит ресурсы ЕС, его государств-членов и финансовых учреждений, в частности, Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития”.По словам Борреля, более €15,6 млрд уже пообещали выделить Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк. Свою лепту внесут и государства-участники блока.“И благодаря сегодняшним обязательствам государств-членов ЕС и Европейского банка реконструкции и развития мы получим более 20 млрд евро”, — сообщил европейский чиновник.В числе основных приоритетов в запускаемой программе стоит помощь наиболее незащищенным людям: детям, женщинам, старикам и инвалидам, мигрантам и беженцам. При этом направляться деньги в первую очередь будут на разрешение кризисных ситуаций в сфере здравоохранения, укрепление систем здравоохранения, водоснабжения и санитарии. Кроме того, за счет выделяемых средств будут предприниматься меры по непосредственному нивелированию социальных и экономических последствий пандемии: в том числе и за счет поддержки малых и средних предприятий, а также правительственные реформы, направленные на сокращение бедности.